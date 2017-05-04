Травма мозга может сделать человека религиозным фанатиком, - ученые

Исследователи проверили порядка 150 ветеранов Вьетнама

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Новое исследование, опубликованное в журнале Neuropsychologia, показало, что поражение определенного участка мозга способно увеличить склонность человека к религиозному фундаментализму, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

«Человеческие убеждения, и в этом случае религиозные убеждения, являются одним из когнитивных и социальных хранилищ знаний, которые отличают нас от других видов и являются показателем того, как эволюция и когнитивные или социальные процессы повлияли на развитие человеческого мозга», - сказал Джордан Графман из Университета Северо-Запада.

Группа исследователей обследовала ветеранов Вьетнама с поражением вентромедиальной префронтальной коры. Исследователи рассмотрели 119 ветеранов с проникающей черепно-мозговой травмой и 30 ветеранов, не имевших черепно-мозговой травмы.

Ученые обнаружили, что ветераны с этими поражениями сообщили о более высоких уровнях религиозного фундаментализма по сравнению с теми, у кого не было повреждений. Вероятная причина явления - снижение когнитивной гибкости. Ранее исследования показали, что вентромедиальная префронтальная кора, расположенная в лобной доле мозга, является «критическим центром» систем верований.

Исследования показывают, что изменение характера религиозных верований определяется конкретными областями мозга, которые эволюционировали одними из последних.

Сейчас ученые планируют провести новое исследование в этом же направлении.