Мопедист сбил пенсионерку на тротуаре во Владивостоке

И скрылся с места ДТП

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Мопедист сбил 77-летнюю женщину на тротуаре во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел около дома №12 по улице Вилкова в светлое время суток. После ДТП водитель мопеда Honda Dio скрылся с места происшествия. Пострадавшая пенсионерка получила сотрясение мозга. Женщина направлена на амбулаторное лечение. Детали ДТП выясняются.

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