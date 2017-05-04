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Политика и экономика

«Радиоприбор» и ФК «Луч-Энергия» вошли в антирейтинг энергетиков

Как самые ненадежные партнеры по итогам года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Завод-должник "Радиоприбор" и футбольный клуб "Луч-Энергия" вошли в антирейтинг энергетиков, составленный АО "Дальневосточная генерирующая компания" в рамках регионального этапа всероссийской акции "Надежный Партнер", сообщает корреспондент РИА VladNews. Завод занял третье место в списке неблагонадежных клиентов, а футбольный клуб - пятое по Приморью.

Места в антирейтинге распределялись по тому же принципу, что и в рейтинге надежных партнеров-юрлиц: по ряду параметров. Оценивались выполнение договорных условий в 2016 году, соблюдение сроков оплаты, своевременность подписания актов сверки.

Отметим, что лучшим партнером в Приморье ДГК признала АО "Владивостокский бутощебёночный завод".

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