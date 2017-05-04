«Владивостокский бутощебёночный завод» стал самым добросовестным партнером энергетиков-2016

ДГК составил рейтинг в рамках акции «Надежный Партнер»

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

АО «Владивостокский бутощебёночный завод» вошел в рейтинг лучших потребителей тепловой энергии среди юрлиц по итогам 2016 года по версии АО «Дальневосточная генерирующая компания», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДГК. В Приморье предприятие заняло первое место в рейтинге добросовестности.

Всего в Дальневосточном федеральном округе были оценены 15 тысяч коммерческих абонентов. Рейтинг составлен в рамках регионального этапа всероссийской акции «Надежный Партнер». Организатором акции на территории Дальнего Востока выступает ПАО «РусГидро».

Победителей и лауреатов конкурса определяли по пяти номинациям: промышленные потребители, бюджетные потребители, сельскохозяйственные предприятия, предприятия бизнеса и предприятия сферы ЖКХ. Основными критериями для отбора конкурсантов стали: полное выполнение договорных условий в 2016 году, соблюдение сроков оплат в соответствии с действующим законодательством, своевременное подписание актов сверки.