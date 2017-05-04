В Приморье закрыли несколько интернет-магазинов с наркотиками

Виновные разыскиваются

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

По инициативе приморского прокурора размещенная в интернете информация о продаже наркотических средств признана запрещенной, доступ к ней заблокирован, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В марте текущего года прокуратура Хасанского района в ходе проверочных мероприятий установила несколько интернет-страниц, на которых размещались предложения по приобретению наркотических средств (как растительных, так и синтетических). В так называемых «интернет-магазинах» продавались запрещенные к обороту вещества и наркотические средства, с указанием цены за определенный вес таких средств. Кроме этого, покупателям предлагалось выбрать «удобный способ доставки» (в том числе в виде «закладки»).

Между тем, размещенная на указанных интернет-станицах информация направлена на пропаганду использования наркотических веществ и наносит непоправимый ущерб нравственности населения и его здоровью, разрушает принятые моральные устои и конституционные права граждан, поэтому доступ к этой информации должен быть ограничен. Более того, незаконные приобретение, хранение и сбыт наркотических средств являются уголовно-наказуемыми деяниями.

В настоящее время интернет-страницы, с помощью которых реализовывались наркотические средства, заблокированы.

Кроме этого, прокурор района направил требование в орган предварительного расследования о проведении оперативно-розыскных мероприятий с целью установления лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств.