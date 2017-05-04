Land Cruiser сбил пенсионерку на пешеходном переходе во Владивостоке

Потерпевшая получила перелом ноги

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Автомобиль Toyota Land Cruiser сбил пенсионерку на пешеходном переходе в районе автовокзала во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел в светлое время суток, когда внедорожник под управлением 35-летнего водителя двигался в сторону дома по Русской,2"к". Женщина 1959 года рождения получила перелом плюсневой кости. Она направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.