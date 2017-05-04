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Происшествия

Во Владивостоке произошло ДТП из-за бртуча

Водитель попытался скрыться с места происшествия
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Минувшей ночью во Владивостоке произошло необычное транспортное происшествие, сообщает РИА VladNews. Виновником ДТП на этот раз стал бртуч.

По словам очевидцев, местный житель, двигавшийся на автомобиле Nissan Tiida на большой скорости со стороны улицы Луговая, одной рукой держал руль, а в другой – бртуч. Наслаждаясь едой, водитель не справился с управлением на повороте, в результате чего он влетел в леерные ограждения. От удара автомобиль отлетел обратно на проезжую часть, заняв две полосы.

Водитель иномарки решил покинуть место ДТП, оставив о себе лишь напоминание в виде отпечатка головы на лобовом стекле и бртуче.

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