Пожилой наркокурьер задержан в Приморье

Наркотик он спрятал вполне изобретательно

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

63-летний житель города Уссурийск Приморского края попался на наркотике в зарядке для мобильного телефона: 3 грамма гаПенсионер-шишного масла полицейские вынули из зарядного устройства, заботливо упакованного вместе с мобильным телефоном в полиэтиленовый пакет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Наркотикосодержащий предмет был изъят у мужчины в ходе личного досмотра, когда он был доставлен в дежурную часть за нарушение административного законодательства.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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