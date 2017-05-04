Житель Владивостока разбогател на строительстве недвижимости в Таиланде

Злоумышленник несколько лет находился в розыске

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Во Владивосток депортирован 45-летний местный житель, который обвиняется в мошенничестве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Фигурант уголовного дела разыскивался за мошеннические действия в особо крупном размере, совершенные во Владивостоке в период с июля 2007 года по август 2008. По версии следствия, обвиняемый путем злоупотребления доверием получил от граждан денежные средства в размере 8,5 млн рублей.

В результате мошеннических действий пострадали четыре человека, которые внесли средства на строительство недвижимости в Таиланде.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с тем, что обвиняемый после совершения преступления скрылся, он был объявлен в розыск по каналам Интерпола.