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Происшествия

69-летняя автоледи устроила ДТП во Владивостоке

Пострадала пенсионерка-пешеход
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

69-летняя автоледи за рулем универсала Toyota Corolla Fielder устроила ДТП во Владивостоке: автомобиль сбил 58-летнюю женщину-пешехода (она получила ушиб правой голени, направлена на амбулаторное лечение). Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел в светлое время суток около дома №10 по улице 2-й Круговой. Автомобиль двигался со стороны Океанского проспекта в сторону проспекта Острякова. Потерпевшая в тот момент шла по обочиненавстречу авто. 

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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