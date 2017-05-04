Астрологический прогноз с 3 по 10 мая

Львы ощущают свое могущество, Скорпионы расширяют сферу влияния

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

ОВЕН. Положение планет усиливает вашу гибкость, изобретательность, активизирует работу духовной сферы. Можете ожидать хорошего дохода от вложения денег в проекты, связанные с информационным бизнесом. Советы посторонних могут сбить вас с толку. Также удачное время для того, чтобы попробовать добиться успеха в делах с помощью своего природного обаяния. Исходящей от вас силой жизни вы без труда заинтересуете нужных людей.

ТЕЛЕЦ. Вам необходимы ориентиры, по которым бы вы могли определить, что ваша деятельность полезна не только для окружающих, но и для вас лично. Оцените трезво, увеличивает ли то, чем вы занимаетесь, ваши возможности на будущее. Прекрасное время для контактов, встреч, разнообразного общения. Особенно удаются дела, требующие творческого подхода и умения импровизировать. Также этот период подходит для физического труда, изучения традиций прошлого.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятный период для общения с авторитетными, значимыми для вас лицами. Особенный успех ждет во всех коллективных видах деятельности. На смену старому всегда приходит новое - примите этот факт, и жизнь станет гораздо проще и интереснее. Сейчас у вас есть прекрасная возможность изменить жизнь к лучшему, разобравшись в себе. Реализованное в эти дни желание может преобразить будущее. Покажите, на что вы способны.

РАК. Период полон забот, но в целом обещает быть удачным. Может произойти событие, которое изменит ваши планы на лето. Вероятен успех в бизнесе, решении социальных вопросов, учебе. Подходящее время для наведения порядка в делах и бумагах, для корректного распределения финансов. Возможно, будет трудно добиваться поставленных целей и не ущемлять при этом интересов окружающих.

ЛЕВ. Постарайтесь внести в свою жизнь как можно больше разнообразия. Хорошее время для путешествий, посещения новых мест. Друзья, так же как и те, кого вы привыкли считать врагами, принесут с собой новую полезную информацию. Время отмечено ощущением собственного могущества, жаждой независимости. На физическом плане рекомендуется позаботиться о позвоночнике, сходить к массажисту, начать регулярно делать гимнастику.

ДЕВА. Не стоит хвататься за несколько дел сразу, определитесь с приоритетами. Это счастливый момент для перемены рода деятельности, путешествий, поездок. Психологический климат в вашем окружении будет полностью зависеть от вас. Проявите изобретательность, и вы сможете убедить окружающих в своих выводах и заручиться их поддержкой. В целом период полон потенциальных возможностей. Ваша задача – увидеть смысл в том, что происходит, и не препятствовать переменам.

ВЕСЫ. Успех ждет тех, чья работа связана с благоустройством помещений, изготовлением вещей, улучшающих быт. Некоторым лучше всего заняться интеллектуальной работой. Любой новый опыт будет стимулировать раскрытие творческих способностей. Те, кого мучает совесть из-за какого-то проступка, почувствуют облегчение, сделав признание. Возможно, пришла пора подобрать новые вещи в свой гардероб, разработать индивидуальный стиль.

СКОРПИОН. В отношениях с партнерами по бизнесу сохраняйте осмотрительность и здравый смысл. Это

время символизирует расширение сферы вашего влияния, но, возможно, дорогим путем: свободного времени будет еще меньше. Вероятны денежные поступления, помощь, и, наоборот, кто-то может настойчиво мешать. События этого периода заставят задуматься о том, как улучшить отношения с противоположным полом. Многим в этой сфере пора поработать над собой.

СТРЕЛЕЦ. Звезды советуют расширить сферу предлагаемых услуг, выйти на новых клиентов. Работа может не оставить времени на все остальное, постарайтесь справедливо распределить силы. Хорошее время для получения знаний и передачи опыта. Прислушайтесь к советам друзей, ищите взаимопонимания по общим вопросам. Активизируется связь с природными энергиями: рекомендуем посетить места с чистой энергетикой, способной восстановить силы, сблизить с дорогими людьми.

КОЗЕРОГ. Время благоприятно для серьезной работы, проявления инициативы: удача отметит активных и настойчивых. Осмысление пройденного вами пути натолкнет на замечательные идеи по дальнейшему продвижению к успеху. Намечаются встречи с потенциальными покровителями и спонсорами. Не упустите возможности продемонстрировать свой потенциал. Удачно решаются вопросы перепланировки, расширения территории.

ВОДОЛЕЙ. Вам будет удаваться влиять на поступки и чувства других людей. Могут проснуться неиспользованные резервы психики. В профессиональном плане время благоприятно для увеличения ответственности, решения спорных вопросов. Важно вовремя начать действовать и усилить свою позицию энергией единомышленников. Постарайтесь привести в гармонию свою личную жизнь, добавив недостающие элементы. Больше бывайте на свежем воздухе.

РЫБЫ. В профессиональной сфере сейчас нужно сосредоточиться на предоставлении качественных услуг, а не на подсчете возможной прибыли. В ваших проектах есть масса плюсов, вам просто нужно объединиться с теми, кто поможет их реализовать. Если же вы предпочтете сейчас отсидеться в тени, это приведет к потере преимущества. Подходящий момент для занятий спортом, приема витаминов. Удачными будут покупки для дома.