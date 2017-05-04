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Жители Владивостока травятся псевдочеремшой

Вплоть до летального исхода
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Что это у вас за трава? Во Владивостоке участились ежегодные случаи отравления зеленью, которую продают под видом черемши. Последствия от такого отравления различные вплоть до летального исхода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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