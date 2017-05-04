Когда и где появится связь в стандарте 5G

Российские операторы уже начали тестирование

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Связь пятого поколения, позволяющая скачивать фильмы в HD-качестве в считанные секунды, появится в российских мегаполисах в ближайшие годы. Об этом пишут «Известия», которые ссылаются на данные, содержащиеся в проекте программы «Цифровая экономика», подготовленном Минкомсвязи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По данным журналистов, в России начинают внедрять сети пятого поколения. В 2020 году, по плану Минкомсвязи, технология 5G должна заработать в 8 крупнейших городах страны, а к 2025-му - уже в 15 мегаполисах.

Эти сети позволят россиянам обмениваться информацией на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз больше, чем во внедренных на сегодня сетях 4G. К примеру, полнометражный фильм в HD-качестве, благодаря сетям нового поколения, можно будет скачать всего за несколько секунд.

«Сети мобильной связи переходят в новое поколение примерно раз в 10 лет. Действующий стандарт 4G введен относительно недавно - в 2011 году. Мы считаем, что 5G будет соответствовать этому тренду, доработка и внедрение в коммерческую эксплуатацию произойдут не раньше 2021 года. Стандарт 5G позволит использовать все имеющиеся частоты и доступные операторам технологии. Это будет способствовать сокращению операционных затрат и улучшению клиентского опыта», - рассказали корреспондентам издания в пресс-службе Tele2.

Дмитрий Солодовников - официальный представитель МТС - пояснил, что международному сообществу и Международному союзу электросвязи для начала предстоит определить сетевую архитектуру, технологии и диапазоны частот для 5G.

Представитель «Билайна» Анна Айбашева в свою очередь добавила: «Технология еще не стандартизирована, но операторы готовятся к ее внедрению».

По данным журналистов, мобильные операторы начали тестировать 5G, не дожидаясь стандартизации. К примеру, в середине прошлого месяца МТС и Ericsson провели испытания технологии нового поколения на движущемся прототипе смартфона. Сообщается, что в диапазоне частот 14,5-15,3 ГГц была зафиксирована скорость передачи данных 25 Гбит/с.

«Отдельные решения 5G вендоры и операторы связи могут внедрить уже в 2018-м. Сейчас МТС усиливает мощности сети передачи данных и тестирует технологические решения, чтобы к моменту стандартизации 5G к 2020 году мы были готовы к коммерческому внедрению», - признался представитель МТС.

Готовятся к внедрению новой сети и другие операторы, что подтвердили журналистам их представители. А вот в Минкомсвязи комментировать данные о внедрении 5G к 2020 году отказались.