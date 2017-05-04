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Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Кудоисты со всего Приморья сразились за кубок края. Соревнования стали последними перед общим летним отдыхом бойцов. Финальным штрихом отметилась и сборная ДВФУ по баскетболу, которая закончила свое шествие в чемпионате АСБ. А также во Владивостоке подвели итоги ралли "Тихий океан". Гоночные соревнования вернулись в наш город после четырехлетнего перерыва, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.