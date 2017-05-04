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Во Владивостоке открыли сезон легкой атлетики на свежем воздухе

Приморская весна
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Дальневосточные легкоатлеты вышли на воздух. Спортсмены впервые в этом году встретились на стадионе "Динамо", чтобы посоревноваться в традиционных встречах под названием "Приморская весна". Около 250 человек со всего макрорегиона боролись за медали во всевозможных дисциплинах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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