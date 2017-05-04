Дальневосточные легкоатлеты вышли на воздух. Спортсмены впервые в этом году встретились на стадионе "Динамо", чтобы посоревноваться в традиционных встречах под названием "Приморская весна". Около 250 человек со всего макрорегиона боролись за медали во всевозможных дисциплинах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Во Владивостоке открыли сезон легкой атлетики на свежем воздухе
Приморская веснаВладивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.
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