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Общество

В Приморье пропал человек

Родственники просят помощи
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

В Приморье пропал мужчина, проживающий в Пожарском районе, сообщает РИА VladNews.

Сообщается, что 27 апреля мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. В последний раз его видели в этот же день между 14:00 и 15:00 часами на федеральной трассе А370 - поворот на с. Знаменка, останавливающем автомобили, движущиеся в направлении г.Хабаровск.

Приметы: на вид 50—55 лет, рост 190 см, худощавого телосложения, волос темный с сединой, глаза голубые.

Был одет: ветровка черного цвета, темные штаны, черные ботинки.

Особые приметы: сутулится, прихрамывает.

Обращаться по тел.:89242318035; 89245276040

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