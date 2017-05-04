В Приморье пропал человек

Родственники просят помощи

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

В Приморье пропал мужчина, проживающий в Пожарском районе, сообщает РИА VladNews.

Сообщается, что 27 апреля мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. В последний раз его видели в этот же день между 14:00 и 15:00 часами на федеральной трассе А370 - поворот на с. Знаменка, останавливающем автомобили, движущиеся в направлении г.Хабаровск.

Приметы: на вид 50—55 лет, рост 190 см, худощавого телосложения, волос темный с сединой, глаза голубые.

Был одет: ветровка черного цвета, темные штаны, черные ботинки.

Особые приметы: сутулится, прихрамывает.

Обращаться по тел.:89242318035; 89245276040