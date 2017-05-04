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Ради парадов 9 мая в РФ ограничат работу аэропортов

Расписание
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

В связи с проведением репетиций воздушной части парада Победы 4 и 7 мая и самого парада 9 мая в работу нескольких российских аэропортов вводятся ограничения, сообщает ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" в среду, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Так, московский аэропорт "Шереметьево" 4, 7 и 9 мая не будет принимать и отправлять воздушные суда с 10.20 до 11.00 мск, "Внуково" - с 10.30 до 11.10 мск, аэропорты "Домодедово", "Жуковский", "Остафьево" - с 10.40 до 11.10 мск.

Закрывать петербургский аэропорт "Пулково" в эти дни не планируется, но возможны разовые кратковременные (5-7 минут) ограничения по отправке и приему самолетов, отмечается в сообщении "ГК по ОрВД".

В екатеринбургском "Кольцово" 6 и 7 мая ограничения вводятся с 10.10 до 10.50 и с 14.30 до 15.10 по местному времени, 9 мая - с 10.10 до 10.50.

"О введении данных ограничений все пользователи воздушного пространства и воздушные гавани были оповещены заранее посредством соответствующих NOTAM", - говорится в сообщении госкорпорации.

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