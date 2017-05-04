Житель Владивостока разбогател на строительстве недвижимости в Таиланде 10:32, 04 мая Житель Владивостока разбогател на строительстве недвижимости в Таиланде
В Приморье пропал человек 10:07, 04 мая В Приморье пропал человек
Во Владивостоке ищут водителя, сбившего девушку 10:00, 04 мая Во Владивостоке ищут водителя, сбившего девушку
Новостная лента
Май, 04 четверг
10:42
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
10:42
Дневник девушки: Самые типичные ошибки бегунов Эксклюзив
10:42
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
10:41
Пожилой наркокурьер задержан в Приморье
10:32
Житель Владивостока разбогател на строительстве недвижимости в Таиланде
10:17
Когда и где появится связь в стандарте 5G
10:07
В Приморье пропал человек
10:06
Астрологический прогноз с 3 по 10 мая
10:00
Во Владивостоке ищут водителя, сбившего девушку
09:52
Ради парадов 9 мая в РФ ограничат работу аэропортов
09:42
​Фотолетопись русской эмиграции Фото
09:29
В Приморье закрыто уголовное дело по факту смерти двух детей, отравившиеся ядом
09:09
Гороскоп на 4 мая
08:49
В четверг, 4 мая, в Приморье будет облачно
08:49
Часть Владивостока останется без света в четверг, 4 мая Адреса
07:50
Дотации к пенсии в 2017 году
06:17
Появилось доказательство зарождения жизни без участия Бога
05:23
В канун 9 Мая на линию во Владивосток вышел праздничный троллейбус Фото
04:06
Во Владивостоке определены дворики, которые будут благоустроены по программе «Формирование современной городской среды»
03:30
Воспитанники владивостокского детского сада поучаствуют в «Зарнице»
02:07
Стало известно, когда и где произойдет мощнейшее землетрясение
01:02
Георгиевские ленточки: Как и когда носить?
00:05
Школьница из Владивостока удивила жюри на Всероссийском конкурсе Вернадского
Май, 03 среда
23:22
До конца приема заявок на греблю на лодках класса «Дракон» осталось три дня
22:38
Курение вызывает аутоиммунные заболевания, - ученые
21:09
ГИБДД Приморья информирует об изменении графика работы на майские праздники
20:31
За сутки в Приморье произошло более 80 аварий
19:02
Центр Владивостока снова перекроют
18:22
Культовая певица Ольга Кормухина выступит во Владивостоке и Находке
18:04
В четверг Приморье окутает туман
17:51
Во Владивостоке произошло более 460 аварий за неделю Эксклюзив
17:40
Зачем нужно спать и чем женский мозг отличается от мужского, попытаются понять во Владивостоке
17:31
Жительница Уссурийска прописала у себя в однокомнатной квартире более 20 иностранцев
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4125 (64) от 04 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Фонтаны открыли сезон
Горожан благодарят за участие в акции чистоты
Встреча с ветераном стала уроком
Семьи военморов отправятся в заплыв
В Уссурийске вандалы разгромили подсветку мемориала павшим воинам
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

В Приморье закрыто уголовное дело по факту смерти двух детей, отравившиеся ядом

Отец семейства принес с работы ядохимикаты
Фото: guard-live.ru Фото: guard-live.ru
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

33-летний житель Артема обвинялся в причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Установлено, что обвиняемый работал грузчиком на предприятии в городе Владивостоке и в начале января 2017 года обнаружил на складе по месту работы металлическую банку, на которой имелась этикетка с названием и со специальными предупреждающими знаками опасности «Яд 6», «Опасно при увлажнении», «Воспламеняющийся газ», «Препарат ограниченного применения, опасен при ингаляционном поступлении».

Мужчина взял из банки не менее 10 таблеток для травли тараканов в своей квартире. Вечером 18 января подсудимый разложил таблетки по периметру квартиры, а утром следующего дня все проживающие в квартире почувствовали резкое недомогание. Один из детей, 2011 года рождения, умер до приезда скорой помощи, второй мальчик, 2004 года рождения, умер спустя 6 дней в больнице.

Смерть детей наступила в результате острого отравления ядохимикатам. Сам подсудимый и его гражданская жена - мать детей также пострадали от воздействия ядохимиката, однако медикам удалось их спасти.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Несовершеннолетний мопедист пострадал во Владивостоке
17:21, 03 мая 2017 Несовершеннолетний мопедист пострадал во Владивостоке

Подросток не "вписался" в поворот

Владивостокская пенсионерка попала под колеса авто, выходя из подъезда
17:09, 03 мая 2017 Владивостокская пенсионерка попала под колеса авто, выходя из подъезда

84-летняя женщина госпитализирована с тяжелым переломом

Полиция проводит проверку по факту гибели тракториста в Приморье
15:54, 03 мая 2017 Полиция проводит проверку по факту гибели тракториста в Приморье

Водитель не имел права управления данным видом транспорта

ГАИ: Владивостокский байкер и его пассажир в ДТП сильно не пострадали
15:27, 03 мая 2017 ГАИ: Владивостокский байкер и его пассажир в ДТП сильно не пострадали

Подробности аварии на Липовой

Китай может запретить ввоз российского меда
14:32, 03 мая 2017 Китай может запретить ввоз российского меда

Из-за содержания запрещенных веществ

Громкая авария произошла во Владивостоке
14:00, 03 мая 2017 Громкая авария произошла во Владивостоке

Людям пришлось слушать вопли подбитого авто

Приморцы обворовали гаражи на 700 тыс рублей
13:52, 03 мая 2017 Приморцы обворовали гаражи на 700 тыс рублей

Дело направлено в суд