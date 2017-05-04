В Приморье закрыто уголовное дело по факту смерти двух детей, отравившиеся ядом

Отец семейства принес с работы ядохимикаты

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

33-летний житель Артема обвинялся в причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Установлено, что обвиняемый работал грузчиком на предприятии в городе Владивостоке и в начале января 2017 года обнаружил на складе по месту работы металлическую банку, на которой имелась этикетка с названием и со специальными предупреждающими знаками опасности «Яд 6», «Опасно при увлажнении», «Воспламеняющийся газ», «Препарат ограниченного применения, опасен при ингаляционном поступлении».

Мужчина взял из банки не менее 10 таблеток для травли тараканов в своей квартире. Вечером 18 января подсудимый разложил таблетки по периметру квартиры, а утром следующего дня все проживающие в квартире почувствовали резкое недомогание. Один из детей, 2011 года рождения, умер до приезда скорой помощи, второй мальчик, 2004 года рождения, умер спустя 6 дней в больнице.

Смерть детей наступила в результате острого отравления ядохимикатам. Сам подсудимый и его гражданская жена - мать детей также пострадали от воздействия ядохимиката, однако медикам удалось их спасти.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.