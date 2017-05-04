В четверг, 4 мая, в Приморье будет облачно

По наблюдениям прошлых лет (1917–2015 гг.) погода во Владивостоке в этот день была тёплой

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 мая, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае погода без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +12...+28 °C.

Во Владивостоке облачно Утром слабая морось,туман, ослабевающий в середине дня. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +10...+12 °C, в пригороде +14...+16°C.

местами

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный сильный. Температура воздуха +21...+23 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +16...+18°C.

По наблюдениям прошлых лет (1917–2015 гг.) погода во Владивостоке 4 мая была тёплой. Максимальная температура воздуха +19,9 °С отмечалась в 1991 году. Минимальная температура воздуха в 1945 году составила −0,8 °С. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 51, туман — в 40 случаях, снег — в 1929 году, гроза — в 1957, 2004, 2012 годах. Наибольшее количество осадков за сутки (31 мм) выпало в 1994 году. Штормовой ветер (34 м/с) регистрировался в 1943 году.