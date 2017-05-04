Часть Владивостока останется без света в четверг, 4 мая

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Фото: РИА VladNews

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 мая, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Адреса: 100-летия Владивостока пр-кт.56, 58, 60, 62, 64, Арсеньева (п-ов. Песчанный) ул.11, Борисенко ул.17, Иртышская ул.15, 21, Карла Маркса ул.82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, Невельского ул.17, Постышева ул.3, 5, 7, Рокоссовского ул.1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 37, 4, 6, 7, 8, 9, Сахарный Ключ ул.1, Таежная ул.11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 6, Успенского ул.78, Шевченко ул.48 Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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