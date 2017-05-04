Дотации к пенсии в 2017 году

Кому, сколько и когда

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Российские пенсионеры пытаются разобраться в том, насколько повысятся их пенсии в текущем году, а также кто может рассчитывать на дотации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Вопрос о доплатах к пенсиям волнует миллионы россиян, ведь за несколько лет кризиса их реальные доходы существенно сократились. И сейчас они надеются на то, что будет запущен обратный процесс, а их пенсии начнут расти.

С начала текущего года в России обеспечение пенсионеров уже потерпело несколько изменений, которые касаются повышения суммы выплат и условий назначения пенсий для отдельных получателей.

Согласно российскому законодательству, ежегодно пенсионные выплаты, проводимые ПФР, должны увеличиваться по уровню инфляции предыдущего года. Сроки и принцип индексации определяются в зависимости от вида пенсионных выплат.

В 2016 году, как мы помним, пенсии проиндексировали лишь один раз. Сумма индексации, прошедшей в феврале минувшего года, составила 4%. Тогда как инфляция 2015 года достигла 13%. В правительстве вначале обещали повторную индексацию при благоприятном состоянии экономики, но позднее было принято решение заменить доиндексацию единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей.

Но на 2017 год власти обещают провести индексацию в полном объеме. «Мы уже приняли решение, что в текущем году пенсионные выплаты будут проиндексированны в полном объеме», - заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. И на 2017 год действительно в проекте бюджета были заложены средства на индексацию пенсий по уровню инфляции минувшего года.

Отличается ситуация с социальными пенсиями. Дело в том, что они рассчитываются не по формуле, а устанавливаются в фиксированной величине. Их размер должен увеличивается ежегодно в зависимости от изменения уровня прожиточного минимума пенсионера.

Как заявил глава ПФР Антон Дроздов, индексация социальных пенсий в 2017 году предусматривается на 2,6%. Таков был прогноз от Минэкономразвития. В соответствии с этим можно для каждой категории получателей рассчитать проиндексированный размер пенсионного обеспечения.

С учетом того, что в текущем году уровень инфляции, по прогнозам правительства, может достигнуть 4%, то на эту же величину в 2018 году будут проиндексированы пенсии.

Также сообщается, что на текущий момент в бюджете ПФР на 3 года вперед прогнозируется индексация социальных пенсий в следующих величинах:

в 2017 году - 2,6%;

в 2018 году - 4,5%;

в 2019 году - 9,6%.

Таким образом, в 2018 году средний размер социального обеспечения может опуститься ниже прожиточного минимума.