Центр Владивостока снова перекроют 19:02, 03 мая Центр Владивостока снова перекроют
Во Владивостоке произошло более 460 аварий за неделю 17:51, 03 мая Во Владивостоке произошло более 460 аварий за неделю (Эксклюзив)
К концу недели Приморье накроют дожди 17:18, 03 мая К концу недели Приморье накроют дожди
Новостная лента
Май, 04 четверг
07:40
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
07:40
Дневник девушки: Самые типичные ошибки бегунов Эксклюзив
07:40
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
06:17
Появилось доказательство зарождения жизни без участия Бога
05:23
В канун 9 Мая на линию во Владивосток вышел праздничный троллейбус Фото
04:06
Во Владивостоке определены дворики, которые будут благоустроены по программе «Формирование современной городской среды»
03:30
Воспитанники владивостокского детского сада поучаствуют в «Зарнице»
02:07
Стало известно, когда и где произойдет мощнейшее землетрясение
01:02
Георгиевские ленточки: Как и когда носить?
00:05
Школьница из Владивостока удивила жюри на Всероссийском конкурсе Вернадского
Май, 03 среда
23:22
До конца приема заявок на греблю на лодках класса «Дракон» осталось три дня
22:38
Курение вызывает аутоиммунные заболевания, - ученые
21:09
ГИБДД Приморья информирует об изменении графика работы на майские праздники
20:31
За сутки в Приморье произошло более 80 аварий
19:02
Центр Владивостока снова перекроют
18:22
Культовая певица Ольга Кормухина выступит во Владивостоке и Находке
18:04
В четверг Приморье окутает туман
17:51
Во Владивостоке произошло более 460 аварий за неделю Эксклюзив
17:40
Зачем нужно спать и чем женский мозг отличается от мужского, попытаются понять во Владивостоке
17:31
Жительница Уссурийска прописала у себя в однокомнатной квартире более 20 иностранцев
17:21
Несовершеннолетний мопедист пострадал во Владивостоке Эксклюзив
17:18
К концу недели Приморье накроют дожди
17:09
Владивостокская пенсионерка попала под колеса авто, выходя из подъезда Эксклюзив
16:53
​Во Владивостоке закрыто дело о банкротстве ФК «Луч-Энергия»
16:52
Приложения для смартфонов приводят к беременности, - ученые
16:44
Во Владивостоке определили самые популярные и успешные СМИ Фото
16:39
Испанцы создали мороженое из пива
16:32
ГУФСИН: СИЗО Владивостока при пожаре соседнего дома не пострадало Эксклюзив
16:25
Форзиция и тюльпаны радуют жителей и гостей Владивостока своим цветением
16:05
Погода во Владивостоке сегодня потенциально опасна
15:54
Полиция проводит проверку по факту гибели тракториста в Приморье
15:52
Россиянам предлагают получать земли в ДФО без переезда
15:40
Приморцы травятся лже-черемшой Фото
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4125 (64) от 04 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Фонтаны открыли сезон
Горожан благодарят за участие в акции чистоты
Встреча с ветераном стала уроком
Семьи военморов отправятся в заплыв
В Уссурийске вандалы разгромили подсветку мемориала павшим воинам
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Появилось доказательство зарождения жизни без участия Бога

Новое исследование специалистов из Германии и США
Фото: Ocean-Media.su Фото: Ocean-Media.su
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

В разные времена появлялись различные гипотезы о возникновении жизни. До сих пор креационизм, провозглашающий ведущую роль Бога в сотворении человека и всего, что его окружает, пользуется огромной популярностью. Такая версия, впрочем, считается ненаучной. Есть теория, что жизнь существовала всегда, но она противоречит выводам астрономов и палеонтологов. Куда выше шансы на правоту у сторонников существования «первичного бульона». Однако и в этом случае у ученых нет единого понимания механизмов зарождения жизни.

Заполнить пробелы помогло исследование специалистов из Германии и США. Ученые рассмотрели то, как небольшие капельки образовали химические реакционные центры и привели в конечном итоге к формированию жизни в том виде, в котором мы ее понимаем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Новое исследование помогло выяснить то, как капли ведут себя в системах, поддерживающихся с помощью внешнего источника энергии состоянии, далеком от термодинамического равновесия. В этом случае можно наблюдать рост капель за счет добавления капельного материала, который вырабатывается за счет химических реакций.

Ученые выяснили, что рост капли, который происходит вследствие воздействия химических процессов, ведет к нестабильности ее формы и вызывает деление на две меньшие капельки. Химически активные капли демонстрируют циклы деления и роста, напоминающие пролиферацию, – разрастание ткани организма путем размножения клеток делением. Такое разделение активных капель, по мнению авторов исследования, можно рассматривать в качестве модели для пребиотических протоклеток, где химические реакции в капле играют роль пребиотического метаболизма. С выводами ученых можно ознакомиться в журнале Nature Physics, а краткий обзор доступен в Quanta Magazine.

Рисунки a, b и c / ©Nature Physics

comments powered by Disqus
Похожие новости
В канун 9 Мая на линию во Владивосток вышел праздничный троллейбус
05:23, 04 мая 2017 В канун 9 Мая на линию во Владивосток вышел праздничный троллейбус

Нарядный троллейбус будет курсировать по маршруту № 5 в течение месяца

Во Владивостоке определены дворики, которые будут благоустроены по программе «Формирование современной городской среды»
04:06, 04 мая 2017 Во Владивостоке определены дворики, которые будут благоустроены по программе «Формирование современной городской среды»

В состав общественной комиссии вошли представители общественных организаций

Стало известно, когда и где произойдет мощнейшее землетрясение
02:07, 04 мая 2017 Стало известно, когда и где произойдет мощнейшее землетрясение

Причина - погружение одной литосферной плиты под другую

Школьница из Владивостока удивила жюри на Всероссийском конкурсе Вернадского
00:05, 04 мая 2017 Школьница из Владивостока удивила жюри на Всероссийском конкурсе Вернадского

Девочка изучает агрессию рыб и подростков

До конца приема заявок на греблю на лодках класса «Дракон» осталось три дня
23:22, 03 мая 2017 До конца приема заявок на греблю на лодках класса «Дракон» осталось три дня

Условия участия

ГИБДД Приморья информирует об изменении графика работы на майские праздники
21:09, 03 мая 2017 ГИБДД Приморья информирует об изменении графика работы на майские праздники

Расписание

За сутки в Приморье произошло более 80 аварий
20:31, 03 мая 2017 За сутки в Приморье произошло более 80 аварий

Есть погибшие