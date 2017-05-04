Появилось доказательство зарождения жизни без участия Бога

Новое исследование специалистов из Германии и США

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

В разные времена появлялись различные гипотезы о возникновении жизни. До сих пор креационизм, провозглашающий ведущую роль Бога в сотворении человека и всего, что его окружает, пользуется огромной популярностью. Такая версия, впрочем, считается ненаучной. Есть теория, что жизнь существовала всегда, но она противоречит выводам астрономов и палеонтологов. Куда выше шансы на правоту у сторонников существования «первичного бульона». Однако и в этом случае у ученых нет единого понимания механизмов зарождения жизни.

Заполнить пробелы помогло исследование специалистов из Германии и США. Ученые рассмотрели то, как небольшие капельки образовали химические реакционные центры и привели в конечном итоге к формированию жизни в том виде, в котором мы ее понимаем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Новое исследование помогло выяснить то, как капли ведут себя в системах, поддерживающихся с помощью внешнего источника энергии состоянии, далеком от термодинамического равновесия. В этом случае можно наблюдать рост капель за счет добавления капельного материала, который вырабатывается за счет химических реакций.

Ученые выяснили, что рост капли, который происходит вследствие воздействия химических процессов, ведет к нестабильности ее формы и вызывает деление на две меньшие капельки. Химически активные капли демонстрируют циклы деления и роста, напоминающие пролиферацию, – разрастание ткани организма путем размножения клеток делением. Такое разделение активных капель, по мнению авторов исследования, можно рассматривать в качестве модели для пребиотических протоклеток, где химические реакции в капле играют роль пребиотического метаболизма. С выводами ученых можно ознакомиться в журнале Nature Physics, а краткий обзор доступен в Quanta Magazine.

Рисунки a, b и c / ©Nature Physics