В канун 9 Мая на линию во Владивосток вышел праздничный троллейбус

Нарядный троллейбус будет курсировать по маршруту № 5 в течение месяца

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

3 мая на линию во Владивостоке вышел праздничный троллейбус, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Снаружи и внутри он украшен атрибутикой и символами Победы.

«Подобным образом мы поздравляем наших пассажиров с 9 Мая ежегодно, - рассказала Галина Соболева, водитель-наставник ОАО «Электротранспорт Владивостока». - Хочется, чтобы горожанам и гостям города у нас было не только комфортно, но радостно».

Нарядный троллейбус будет курсировать по маршруту № 5 в течение месяца. В пятницу, 5 мая, на линию выйдет и праздничный трамвай.

Напомним, 9 мая во Владивостоке будет изменена схема движения автобусов. Это связано с проведением в центре города военного парада, шествия «Бессмертный полк» и праздничных мероприятий. Схема движения электротранспорта (троллейбусов, трамваем и фуникулера) останется без изменений.