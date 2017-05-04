Центр Владивостока снова перекроют 19:02, 03 мая Центр Владивостока снова перекроют
Во Владивостоке произошло более 460 аварий за неделю 17:51, 03 мая Во Владивостоке произошло более 460 аварий за неделю (Эксклюзив)
К концу недели Приморье накроют дожди 17:18, 03 мая К концу недели Приморье накроют дожди
Новостная лента
Май, 04 четверг
06:09
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
06:09
Дневник девушки: Самые типичные ошибки бегунов Эксклюзив
06:09
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
05:23
В канун 9 Мая на линию во Владивосток вышел праздничный троллейбус Фото
04:06
Во Владивостоке определены дворики, которые будут благоустроены по программе «Формирование современной городской среды»
03:30
Воспитанники владивостокского детского сада поучаствуют в «Зарнице»
02:07
Стало известно, когда и где произойдет мощнейшее землетрясение
01:02
Георгиевские ленточки: Как и когда носить?
00:05
Школьница из Владивостока удивила жюри на Всероссийском конкурсе Вернадского
Май, 03 среда
23:22
До конца приема заявок на греблю на лодках класса «Дракон» осталось три дня
22:38
Курение вызывает аутоиммунные заболевания, - ученые
21:09
ГИБДД Приморья информирует об изменении графика работы на майские праздники
20:31
За сутки в Приморье произошло более 80 аварий
19:02
Центр Владивостока снова перекроют
18:22
Культовая певица Ольга Кормухина выступит во Владивостоке и Находке
18:04
В четверг Приморье окутает туман
17:51
Во Владивостоке произошло более 460 аварий за неделю Эксклюзив
17:40
Зачем нужно спать и чем женский мозг отличается от мужского, попытаются понять во Владивостоке
17:31
Жительница Уссурийска прописала у себя в однокомнатной квартире более 20 иностранцев
17:21
Несовершеннолетний мопедист пострадал во Владивостоке Эксклюзив
17:18
К концу недели Приморье накроют дожди
17:09
Владивостокская пенсионерка попала под колеса авто, выходя из подъезда Эксклюзив
16:53
​Во Владивостоке закрыто дело о банкротстве ФК «Луч-Энергия»
16:52
Приложения для смартфонов приводят к беременности, - ученые
16:44
Во Владивостоке определили самые популярные и успешные СМИ Фото
16:39
Испанцы создали мороженое из пива
16:32
ГУФСИН: СИЗО Владивостока при пожаре соседнего дома не пострадало Эксклюзив
16:25
Форзиция и тюльпаны радуют жителей и гостей Владивостока своим цветением
16:05
Погода во Владивостоке сегодня потенциально опасна
15:54
Полиция проводит проверку по факту гибели тракториста в Приморье
15:52
Россиянам предлагают получать земли в ДФО без переезда
15:40
Приморцы травятся лже-черемшой Фото
15:27
ГАИ: Владивостокский байкер и его пассажир в ДТП сильно не пострадали
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4125 (64) от 04 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Фонтаны открыли сезон
Горожан благодарят за участие в акции чистоты
Встреча с ветераном стала уроком
Семьи военморов отправятся в заплыв
В Уссурийске вандалы разгромили подсветку мемориала павшим воинам
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

В канун 9 Мая на линию во Владивосток вышел праздничный троллейбус

Нарядный троллейбус будет курсировать по маршруту № 5 в течение месяца
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

3 мая на линию во Владивостоке вышел праздничный троллейбус, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Снаружи и внутри он украшен атрибутикой и символами Победы.

«Подобным образом мы поздравляем наших пассажиров с 9 Мая ежегодно, - рассказала Галина Соболева, водитель-наставник ОАО «Электротранспорт Владивостока». - Хочется, чтобы горожанам и гостям города у нас было не только комфортно, но радостно».

Нарядный троллейбус будет курсировать по маршруту № 5 в течение месяца. В пятницу, 5 мая, на линию выйдет и праздничный трамвай.

Напомним, 9 мая во Владивостоке будет изменена схема движения автобусов. Это связано с проведением в центре города военного парада, шествия «Бессмертный полк» и праздничных мероприятий. Схема движения электротранспорта (троллейбусов, трамваем и фуникулера) останется без изменений.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке определены дворики, которые будут благоустроены по программе «Формирование современной городской среды»
04:06, 04 мая 2017 Во Владивостоке определены дворики, которые будут благоустроены по программе «Формирование современной городской среды»

В состав общественной комиссии вошли представители общественных организаций

Стало известно, когда и где произойдет мощнейшее землетрясение
02:07, 04 мая 2017 Стало известно, когда и где произойдет мощнейшее землетрясение

Причина - погружение одной литосферной плиты под другую

Школьница из Владивостока удивила жюри на Всероссийском конкурсе Вернадского
00:05, 04 мая 2017 Школьница из Владивостока удивила жюри на Всероссийском конкурсе Вернадского

Девочка изучает агрессию рыб и подростков

До конца приема заявок на греблю на лодках класса «Дракон» осталось три дня
23:22, 03 мая 2017 До конца приема заявок на греблю на лодках класса «Дракон» осталось три дня

Условия участия

ГИБДД Приморья информирует об изменении графика работы на майские праздники
21:09, 03 мая 2017 ГИБДД Приморья информирует об изменении графика работы на майские праздники

Расписание

За сутки в Приморье произошло более 80 аварий
20:31, 03 мая 2017 За сутки в Приморье произошло более 80 аварий

Есть погибшие

Центр Владивостока снова перекроют
19:02, 03 мая 2017 Центр Владивостока снова перекроют

Репетиция парада, посвященного 72-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945