Во Владивостоке определены дворики, которые будут благоустроены по программе «Формирование современной городской среды»

В состав общественной комиссии вошли представители общественных организаций

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

2 мая во Владивостоке на заседании общественной комиссии сформирован список придомовых территорий, которые вошли в программу благоустройства "Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа" в 2017 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В список вошли 49 придомовых территорий, причем в 2017 году будут отремонтированы не все из них. Это связано с ограниченным объемом финансирования.

Напомним, основная часть финансирования поступит из федерального бюджета и будет распределена администрацией Приморского края между муниципальными образованиями на условиях софинансирования из бюджетов края и муниципалитетов.

В состав общественной комиссии вошли представители общественных организаций, органов власти и активные жители Владивостока.

По условиям программы жителям Владивостока было предложено подать свои заявки на благоустройство придомовых территорий и необходимый пакет документов - в соответствии с рекомендациями Минстроя РФ. По состоянию на 21 апреля (последний день приема заявок) в администрацию Владивостока поступило 79 пакетов документов от собственников многоквартирных домов и заинтересованных лиц на участие в приоритетном проекте «Формирование современной городской среды». Специалисты администрации Владивостока приняли все заявления и изучили их на предмет соответствия требованиям, установленным администрацией Приморского края, а также рекомендациям Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

«Из 79 заявлений соответствуют условиям программы 49. Их мы выносим на общественное обсуждение. Остальные пакеты документов не могут быть рассмотрены в связи с тем, что в программе прописаны условия, не позволяющие принять в ней участие ряду территорий. Например, запрещается финансировать из бюджетных средств ремонт придомовых территорий, оформленных в собственность жителей. А таких дворов во Владивостоке две трети. Также условия программы не позволяют направлять средства на капитальные вложения, например, реконструировать ливневую канализацию или подпорные стены», - отметил начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер.

Для формирования адресного перечня двориков, подлежащих благоустройству в пределах финансирования, выделенного на реализацию программы в текущем году, специалисты провели ранжирование заявок по сумме баллов. Каждый двор был оценен по нескольким критериям – продолжительность эксплуатации имущества МКД, наличие элементов благоустройства (пешеходные дорожки, ограждения, скамьи, урны, беседки), дизайн-проект благоустройства придомовой территорий. В итоге, дворику, набравшему наибольшее количество баллов, было присвоено более высокое место. После обсуждения общественная комиссия проголосовала за утверждение списка дворовых территорий.

"Без федеральных, краевых и муниципальных программ проблемные вопросы ЖКХ людям решить сложно, - отметила председатель Совета общественной организации «Домовой контроль», главный эксперт муниципальной школы «Управдом» Наталья Войновская. - С появлением этой программы, можно сказать, «лед тронулся». К сожалению, проблемных территорий, которым нужен ремонт, намного больше, чем попало в список, на который выделяются деньги. Поэтому шансов войти в программу больше у тех домов, где есть активные собственники жилья, уже создан и работает совет дома. Так же, например, было, когда работала федеральная программа по капремонту (185 ФЗ): дома, где были активные советы МКД, смогли принять в ней участие и решить многие проблемы своих домов: от замены электрики до ремонта фасадов».

После составления сметных расчётов по каждому двору станет известно, сколько из 49 придомовых территорий – участников программы – будет отремонтировано в текущем году, исходя из выделенной суммы финансирования, а какие дворы перейдут в программу следующего года.

Дворы – претенденты на благоустройство по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды»:

4. ул. Морозова, д.9 5. ул. 40 лет ВЛКСМ, д.8 6. ул. Фирсова, д. 4 А, 4, 6 7. ул. Тунгусская, д. 65 8. пр. 100 -лет Владивостоку, д. 30б 9. пр. 100 -лет Владивостоку, д. 30а 10. ул. Тунгусская, д. 46 11. ул. Тунгусская, д. 44 12. ул. Верхнепортовая, д. 64 13. ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17 14. ул. Кипарисовая, д. 18 15. ул. Луговая, д. 47 16. ул.Уборевича, д. 15 17. ул. Тунгусская, д. 48 18. ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30 В 19. ул. Тунгусская, д. 50 20. ул. Тунгусская, д. 20 21. ул. Ивановская, д. 6/4 22. ул. Терешковой, д. 1 23. ул. Кипарисовая, д. 16 24. ул. Монтажная, д. 5 25. ул. Нерчинская, д. 21 26. ул. Луговая, д. 43 27. ул. Ладыгина, д. 13 28. пр-т Красного Знамени, д. 102 29. пр-т Красного Знамени, д. 104 30. ул. Горная, д. 33 31. ул. Зои Космодемьянской, д. 27 А 32. ул. Ладыгина, д. 15 33. ул. Колесника, д. 6 34. ул. Спортивная, д. 9 35. ул. 3-я Строительная, д. 12 36. ул. Пушкинская, д. 68 37. ул. Сипягина, д. 22 38. ул. Ватутина, д. 20 39. пр. 100 -лет Владивостоку, д. 50 40. ул. Полярная, д. 3 41. ул. Светланская, д. 6 42. ул. Спиридонова, д. 15 43. ул. Баляева, д. 21 44. ул. Нерчинская, д. 40 45. ул. Русская, д. 55 А 46. ул. Черняховского, д. 3 47. ул. Адмирала Кузнецова, д. 90 48. ул. Кипарисовая, д. 2 49. ул. Хабаровская, д. 6 Б

Стоит отметить, что в 2013 году по программе главы Владивостока Игоря Пушкарёва был проведён масштабный ремонт порядка 70 придомовых территорий и проездов к многоквартирным домам.