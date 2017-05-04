Во Владивостоке определены дворики, которые будут благоустроены по программе «Формирование современной городской среды»

2 мая во Владивостоке на заседании общественной комиссии сформирован список придомовых территорий, которые вошли в программу благоустройства "Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа" в 2017 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В список вошли 49 придомовых территорий, причем в 2017 году будут отремонтированы не все из них. Это связано с ограниченным объемом финансирования.
Напомним, основная часть финансирования поступит из федерального бюджета и будет распределена администрацией Приморского края между муниципальными образованиями на условиях софинансирования из бюджетов края и муниципалитетов.
В состав общественной комиссии вошли представители общественных организаций, органов власти и активные жители Владивостока.
По условиям программы жителям Владивостока было предложено подать свои заявки на благоустройство придомовых территорий и необходимый пакет документов - в соответствии с рекомендациями Минстроя РФ. По состоянию на 21 апреля (последний день приема заявок) в администрацию Владивостока поступило 79 пакетов документов от собственников многоквартирных домов и заинтересованных лиц на участие в приоритетном проекте «Формирование современной городской среды». Специалисты администрации Владивостока приняли все заявления и изучили их на предмет соответствия требованиям, установленным администрацией Приморского края, а также рекомендациям Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
«Из 79 заявлений соответствуют условиям программы 49. Их мы выносим на общественное обсуждение. Остальные пакеты документов не могут быть рассмотрены в связи с тем, что в программе прописаны условия, не позволяющие принять в ней участие ряду территорий. Например, запрещается финансировать из бюджетных средств ремонт придомовых территорий, оформленных в собственность жителей. А таких дворов во Владивостоке две трети. Также условия программы не позволяют направлять средства на капитальные вложения, например, реконструировать ливневую канализацию или подпорные стены», - отметил начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер.
Для формирования адресного перечня двориков, подлежащих благоустройству в пределах финансирования, выделенного на реализацию программы в текущем году, специалисты провели ранжирование заявок по сумме баллов. Каждый двор был оценен по нескольким критериям – продолжительность эксплуатации имущества МКД, наличие элементов благоустройства (пешеходные дорожки, ограждения, скамьи, урны, беседки), дизайн-проект благоустройства придомовой территорий. В итоге, дворику, набравшему наибольшее количество баллов, было присвоено более высокое место. После обсуждения общественная комиссия проголосовала за утверждение списка дворовых территорий.
"Без федеральных, краевых и муниципальных программ проблемные вопросы ЖКХ людям решить сложно, - отметила председатель Совета общественной организации «Домовой контроль», главный эксперт муниципальной школы «Управдом» Наталья Войновская. - С появлением этой программы, можно сказать, «лед тронулся». К сожалению, проблемных территорий, которым нужен ремонт, намного больше, чем попало в список, на который выделяются деньги. Поэтому шансов войти в программу больше у тех домов, где есть активные собственники жилья, уже создан и работает совет дома. Так же, например, было, когда работала федеральная программа по капремонту (185 ФЗ): дома, где были активные советы МКД, смогли принять в ней участие и решить многие проблемы своих домов: от замены электрики до ремонта фасадов».
После составления сметных расчётов по каждому двору станет известно, сколько из 49 придомовых территорий – участников программы – будет отремонтировано в текущем году, исходя из выделенной суммы финансирования, а какие дворы перейдут в программу следующего года.
Дворы – претенденты на благоустройство по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды»:
|4.
|ул. Морозова, д.9
|5.
|ул. 40 лет ВЛКСМ, д.8
|6.
|ул. Фирсова, д. 4 А, 4, 6
|7.
|ул. Тунгусская, д. 65
|8.
|пр. 100 -лет Владивостоку, д. 30б
|9.
|пр. 100 -лет Владивостоку, д. 30а
|10.
|ул. Тунгусская, д. 46
|11.
|ул. Тунгусская, д. 44
|12.
|ул. Верхнепортовая, д. 64
|13.
|ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17
|14.
|ул. Кипарисовая, д. 18
|15.
|ул. Луговая, д. 47
|16.
|ул.Уборевича, д. 15
|17.
|ул. Тунгусская, д. 48
|18.
|ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30 В
|19.
|ул. Тунгусская, д. 50
|20.
|ул. Тунгусская, д. 20
|21.
|ул. Ивановская, д. 6/4
|22.
|ул. Терешковой, д. 1
|23.
|ул. Кипарисовая, д. 16
|24.
|ул. Монтажная, д. 5
|25.
|ул. Нерчинская, д. 21
|26.
|ул. Луговая, д. 43
|27.
|ул. Ладыгина, д. 13
|28.
|пр-т Красного Знамени, д. 102
|29.
|пр-т Красного Знамени, д. 104
|30.
|ул. Горная, д. 33
|31.
|ул. Зои Космодемьянской, д. 27 А
|32.
|ул. Ладыгина, д. 15
|33.
|ул. Колесника, д. 6
|34.
|ул. Спортивная, д. 9
|35.
|ул. 3-я Строительная, д. 12
|36.
|ул. Пушкинская, д. 68
|37.
|ул. Сипягина, д. 22
|38.
|ул. Ватутина, д. 20
|39.
|пр. 100 -лет Владивостоку, д. 50
|40.
|ул. Полярная, д. 3
|41.
|ул. Светланская, д. 6
|42.
|ул. Спиридонова, д. 15
|43.
|ул. Баляева, д. 21
|44.
|ул. Нерчинская, д. 40
|45.
|ул. Русская, д. 55 А
|46.
|ул. Черняховского, д. 3
|47.
|ул. Адмирала Кузнецова, д. 90
|48.
|ул. Кипарисовая, д. 2
|49.
|ул. Хабаровская, д. 6 Б
Стоит отметить, что в 2013 году по программе главы Владивостока Игоря Пушкарёва был проведён масштабный ремонт порядка 70 придомовых территорий и проездов к многоквартирным домам.