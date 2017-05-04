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Общество

Стало известно, когда и где произойдет мощнейшее землетрясение

Причина - погружение одной литосферной плиты под другую
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Сейсмологи из Франции и Чили смогли спрогнозировать, какой регион планеты в ближайшие десятилетия подвергнется одному из самых разрушительных землетрясений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Катастрофа должна произойти в районе столицы Чили - города Сантьяго. Минимальная магнитуда подземных толчков, по оценкам ученых, составит 8,3.

Причина будущего землетрясения - погружение океанической плиты Наска под Южно-Американскую плиту. Этот процесс происходит и сегодня со скоростью порядка восьми сантиметров в год, но в районе чилийского Сантьяго он тормозится. Всему виной трение между литосферными плитами. Таким образом, получается отставание в глубине погружения океанской коры под континентальную на 4,5 метра, что и компенсируется каждые семьдесят лет в результате сильнейших землетрясений.

Несмотря на то, что область распространения затронет столицу Чили, эпицентр землетрясения придется на город Вальпараисо, расположенный в ста километрах от Сантьяго.

Вероятность возникновения землетрясения уже в этом году ученые оценивают не более чем в 3% (хотя и это уже в два-три раза выше нормы). А со временем риски его возникновения будут только расти.

Такие выводы сейсмологи сделали благодаря анализу данных о землетрясении, которое произошло в окрестностях города Ильяпель в сентябре 2015 года. Максимальная его магнитуда составила тогда 8,3. За последние несколько веков в Ильяпеле сильные землетрясения происходят с периодичностью раз в 60–80 лет.

Интересно, что мощнейшее в истории человечества землетрясение также произошло в Чили. Это случилось в 1960 году в 570 километрах к югу от все того же Сантьяго, и магнитуда его составила 9,5.

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