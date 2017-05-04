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Спорт

Воспитанники владивостокского детского сада поучаствуют в «Зарнице»

Подготовка к мероприятию уже началась
Фото: komsomolrf.ru Фото: komsomolrf.ru
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

В субботу, 5 мая, в детском саду № 182 (ул. Котельникова, 24) воспитанники совместно с Приморской региональной общественно-государственной организацией «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» проведут патриотическую военно-спортивную игру «Зарница», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Цель игры - воспитать у дошкольников патриотизм и любовь к Родине, укрепить здоровье и интерес к спорту.

Подготовка к мероприятию уже началась. Ребята под руководством педагогов и в тесном взаимодействии с родителями выбирают названия и девиз своим командам, готовят форму, тренируются и с нетерпением ждут открытия праздника. Организаторы соревнований уже приготовили детям призы и награды с памятным логотипом «Динамо».

Как отметили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в школах и детских садах проходят различные мероприятия, которые знакомят детей с героическим подвигом русского народа. Это праздничные концерты, викторины, квесты, конкурс рисунков, изготовление поздравительных открыток для ветеранов к Дню Победы, занятия и экскурсии к памятным местам воинской славы.

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