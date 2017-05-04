Георгиевские ленточки: Как и когда носить?

По миру разлетелись миллионы символов Победы

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Ежегодно в России миллионы россиян ко Дню Победы прикалывают на одежду Георгиевскую ленту, часто даже не зная историю и значение этого символа. Акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой будут раздаваться символические ленточки, проходит накануне 9 мая не только в России, но и во многих других странах мира. Всего за годы существования акции по миру разлетелись миллионы символов Победы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В наше время по незнанию Георгиевскую ленту цепляют куда угодно, начиная от сумки, и заканчивая обувью. Но не стоит забывать, что для ветеранов Георгиевская лента является символом памяти о победе в Великой Отечественной войне. И пренебрежительное обращение с этим символом можно считать осквернением памяти погибших.

Поскольку память о событии принято хранить в сердцах, Георгиевскую ленту традиционно прикрепляют к одежде в районе сердца или повязывают на левую руку. Также допускается крепить ленточку на антенну и или же боковое зеркало автомобиля. Но, конечно же, транспортное средство должно быть чистым.

Получив один раз Георгиевскую ленту, можно сохранить ее и на следующий год. Ведь Георгиевская лента не меняется. Это не модный аксессуар, который может стать неактуальным через год. Георгиевская лента – это символ памяти и победы и не стоит выбрасывать после 9 мая в мусор. И многим неприятно смотреть на валяющиеся в грязи Георгиевские ленты, которые выбрасывают люди, для которых она является лишь обычным атрибутом праздника Победы.