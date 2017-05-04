Школьница из Владивостока удивила жюри на Всероссийском конкурсе Вернадского

Девочка изучает агрессию рыб и подростков

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Владивостокские школьницы Ксения Пьянкова и Елизавета Капитошина приняли участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени Вернадского. Конкурс проводится ежегодно с целью объединения и поддержки школьников и педагогов, занимающихся научной деятельностью.

Обе девушки посещают Малую академию морской биологии. Поэтому их работы под руководством педагогов МАМБ Екатерины Петровой и Ульяны Сердюк успешно прошли техническую экспертизу и рецензирование, после чего девушки были приглашены к участию в Чтениях имени Вернадского. Это второй тур конкурса и он проходит очно в Москве.

В чтениях школьницам пришлось посоревноваться с девятью сотнями других учеников со всей России, а также некоторых стран зарубежья – Чехии, Словакии, Румынии, Беларуси. Защита научных работ проходила в виде постерного (стендового) доклада. Девушки выступали в секциях по зоологии.

Помимо представления работ в рамках отдельного конкурса учащиеся могли принять участие в междисциплинарной секции. Проекты исследований, которые предлагалось представить, должны были объединять результаты исследований, проведенных двумя авторами из разных регионов. Елизавета Капитошина из Владивостока объединилась с Владом Росляковым из Архангельской области. Их совместная работа была посвящена изучению агрессии школьников и рыб. Жюри оценили остроумность идеи и нестандартность предлагаемых подходов.

В итоге владивостокские школьницы получили дипломы 1-й степени, а также дополнительные награды: «За лучшие иллюстративные материалы», «За лучшую зоологическую коллекцию», «За лучший стенд» и «За участие в междисциплинарной секции».