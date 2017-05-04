Спецпроект РИА VladNews: Война из первых уст

Ветераны Великой Отечественной - о своей жизни на фронте

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Прошло уже 72 года со дня Великой Победы СССР над фашистской армией. Но до сих пор ветераны Великой Отечественной помнят об этих 1418 днях. Многие ушли на фронт в зрелом возрасте, а некоторым на тот момент не было и 18 лет. О своей жизни во время Великой Отечественной войны корреспонденту РИА VladNews рассказал юнга военно-морского флота, ветеран ВОВ Николай Егорович Фальков, которому на время начала войны было всего 11 лет.

- Николай Егорович, какая жизнь у вас была до военных действий? Где учились?

- Родился я во Владивостоке. В детстве в футбол гонял по улице. А с осени 1943 года я поступил в школу юнг при управлении инженерного дела Тихоокеанского флота. Брали нас с 5-летним и с 4-х летним образованием. Два года мы там учились. Вначале нас опробовали на пригодность на флоте: проводили ходовые испытания на катерах, на кораблях. После двух лет обучения нас расписали на последнюю практику, и я, в ходе распределения, попал на военный транспорт «Лейнтенант Краскин», а он был задействован на участие войны в Северной Корее. Доставляли туда вооружение и «живую» силу.

- А каким для вас было утро 22 июня 1941 года?

- Как началась война? Был хороший, теплый, солнечный день. Мне было всего 11 лет. У меня брат ушел на фронт, отец в армию ушел. Нас у мамы было трое. Самый старший брат уже в училище учился. Все ушли на фронт, отцы на фронте. И нас, мальчишек, тоже отправили на фронт. С Дальнего Востока сложно было переправляться. Это с Урала шли эшелоны, по которым перебирались на фронт сыны полковников, различные дивизии. А мы официальные были - от школы юнг. В 1943 году я ушел из дома, окончив пять классов. И вот началась война. Самостоятельная жизнь.

- Дети на фронте… Каково это?

- Помню, стреляли с парохода, чтобы пропустить десантников, выбросить на причалы пушки, вооружение, минометы. И здесь самое тяжелое было - высадка десанта. Американцы тогда уже воевали с японцами. Они наставили туда минных награждений, чтобы японский флот не вышел на их просторы. И вот наши некоторые суда и катера подорвались. Ну мы так спокойно прошли. А там грохот такой… Конечно, страх был. Мы же 11-летними детьми пришли на войну. За нас переживали и оберегали немного. И специально отравляли в такие места укромные, где не пробьет.

- И какие у вас были обязанности?

- Да у каждого было чем заняться. Без дела не сидели. Кто у оружия на палубе, кто на боевом посту.

- Николай Егорович, а как вы встретили День Победы?

- Это был замечательный день. Нас отпустили с корабля погулять в город, мы пошли на митинг на привокзальную площадь. И шли уже не строем, а свободно. Народ ликовал, плясал, гармошки и балалайки звучали, всем было радостно и весело.

- А как сложилась у вас жизнь после войны?

- Я после войны служил пят лет срочной службы на флоте. На пятом году срочной службы я женился уже. Так что я с флота, после пяти лет службы, и сын из роддома. Образование на тот момент у меня было 7 классов всего. Надо было учиться. И я ещё восемь лет проучился после войны. Окончил электрический техникум. Работал на разных должностях: инженером, техником, инженером-инспектором. Был также заместителем начальника в «Дальэнерго». А последняя моя должность - начальник службы надежности в «Примэнерго». И в 50 лет я ушел на пенсию.

- Герой нашего времени… А каким должен быть, по вашему мнению, настоящий защитник Отечества?

- Защитник Родины - это тот, кто защищает свою семью, родных и близких, и любит то место, где он живет. И своим трудом он должен в Родину вложить все свои силы. И Родина ответит тебе тем же. Хочу сказать, что раньше понятия о чести и достоинстве были другие. Раньше и народ был добрей, люди были внимательней друг к другу, а сейчас люди стали грубей. Отношения между людьми сложные.

- Имеете ли Вы награды? Какие и за какие заслуги?

- Во время войны считалось, что дети не воевали. И только во времена Никиты Сергеевича Хрущева был издан специальный указ, по которому участниками войны считались воспитанники сухопутных войск, юнги Военно-морского флота, участвующие в боевых действиях. И тогда уже были предоставлены справки о том, что я во время Великой Отечественной войны находился на пароходе «Лейнтенант Краскин» с 1943 года. И только в 60-е годы мы пошли в военкомат, где нам выдали удостоверения. Наградили меня орденом Отечественной Войны, Медалью «За победу над Японией», Медалью Жукова, Медалью Кузнецова, Орденом «Ветеран военного флота», а также я получил медаль об окончании школы юнг и знак «Фронтовик».

- Как планируете в этом году встретить День Победы?

- Да, в принципе, как и все, наверное. С утра - поход на Центральную площадь города - смотреть парад в честь Дня победы. А после всех мероприятий мы собираемся в спокойном семейном кругу.

- Что бы вы хотели пожелать ветеранам, труженикам тыла?

- Хочу пожелать, прежде всего, здоровья, весеннего настроения и успехов во всех делах и начинаниях! И чтобы обязательно у них все было хорошо!





