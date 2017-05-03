Центр Владивостока снова перекроют 19:02, 03 мая Центр Владивостока снова перекроют
Во Владивостоке произошло более 460 аварий за неделю 17:51, 03 мая Во Владивостоке произошло более 460 аварий за неделю (Эксклюзив)
К концу недели Приморье накроют дожди 17:18, 03 мая К концу недели Приморье накроют дожди
Новостная лента
Май, 04 четверг
00:05
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
00:05
Дневник девушки: Самые типичные ошибки бегунов Эксклюзив
00:05
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
00:05
Школьница из Владивостока удивила жюри на Всероссийском конкурсе Вернадского
Май, 03 среда
23:22
До конца приема заявок на греблю на лодках класса «Дракон» осталось три дня
22:38
Курение вызывает аутоиммунные заболевания, - ученые
21:09
ГИБДД Приморья информирует об изменении графика работы на майские праздники
20:31
За сутки в Приморье произошло более 80 аварий
19:02
Центр Владивостока снова перекроют
18:22
Культовая певица Ольга Кормухина выступит во Владивостоке и Находке
18:04
В четверг Приморье окутает туман
17:51
Во Владивостоке произошло более 460 аварий за неделю Эксклюзив
17:40
Зачем нужно спать и чем женский мозг отличается от мужского, попытаются понять во Владивостоке
17:31
Жительница Уссурийска прописала у себя в однокомнатной квартире более 20 иностранцев
17:21
Несовершеннолетний мопедист пострадал во Владивостоке Эксклюзив
17:18
К концу недели Приморье накроют дожди
17:09
Владивостокская пенсионерка попала под колеса авто, выходя из подъезда Эксклюзив
16:53
​Во Владивостоке закрыто дело о банкротстве ФК «Луч-Энергия»
16:52
Приложения для смартфонов приводят к беременности, - ученые
16:44
Во Владивостоке определили самые популярные и успешные СМИ Фото
16:39
Испанцы создали мороженое из пива
16:32
ГУФСИН: СИЗО Владивостока при пожаре соседнего дома не пострадало Эксклюзив
16:25
Форзиция и тюльпаны радуют жителей и гостей Владивостока своим цветением
16:05
Погода во Владивостоке сегодня потенциально опасна
15:54
Полиция проводит проверку по факту гибели тракториста в Приморье
15:52
Россиянам предлагают получать земли в ДФО без переезда
15:40
Приморцы травятся лже-черемшой Фото
15:27
ГАИ: Владивостокский байкер и его пассажир в ДТП сильно не пострадали
15:17
Приморские яхтсмены завоевали переходящий Супер Кубок Пусана Фото
15:11
Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека Эксклюзив
15:06
Подведены итоги конкурса чтецов «Спасибо за победу»
15:02
В Приморье забракованы продукты, кишашие бактериями
14:53
Спецпроект РИА VladNews: Война из первых уст Эксклюзив
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4125 (64) от 04 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Фонтаны открыли сезон
Горожан благодарят за участие в акции чистоты
Встреча с ветераном стала уроком
Семьи военморов отправятся в заплыв
В Уссурийске вандалы разгромили подсветку мемориала павшим воинам
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

До конца приема заявок на греблю на лодках класса «Дракон» осталось три дня

Условия участия
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока продолжается прием заявок на участие в гребле на лодках класса «Дракон». Последний день приема заявок - 6 мая. Жеребьевка команд пройдет 11 мая, после чего все участники смогут приступить к тренировкам.

Для участия в гребле на лодках класса «Дракон» необходимо оформить заявку (форма прилагается) и направить её на электронный адрес – greblya_dragon2017@mail.ru (тема письма – «Гребля»). Контактные лица от организаторов: Алина Куйдина (тел. 242-92-82) и Елена Долматова (тел. 89024835608, 269-56-08).

Условия участия:

- состав команды 5 человек;

- участниками могут стать лица, достигшие 18 лет;

- единая по цвету и образцу форма;

- наличие штендера с нанесенным названием смешанной команды.

Соревнования по гребле на лодках класса Дракон проходят в приморской столице в рамках празднования Дня молодежи (6).jpg

Как отметили в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, на соревнования приглашаются организации любой формы собственности. В этом году всем участникам придется пройти минимум 4 тренировки, чтобы быть допущенными к гребле. На сегодняшний день уже подано 33 заявки.

Напомним, соревнования по гребли на «Драконах» пройдут в субботу, 24 июня, на территории Спортивной гавани в рамках городского праздника, посвященного Дню молодежи.

comments powered by Disqus
Похожие новости
ГИБДД Приморья информирует об изменении графика работы на майские праздники
21:09, 03 мая 2017 ГИБДД Приморья информирует об изменении графика работы на майские праздники

Расписание

За сутки в Приморье произошло более 80 аварий
20:31, 03 мая 2017 За сутки в Приморье произошло более 80 аварий

Есть погибшие

Центр Владивостока снова перекроют
19:02, 03 мая 2017 Центр Владивостока снова перекроют

Репетиция парада, посвященного 72-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945

Культовая певица Ольга Кормухина выступит во Владивостоке и Находке
18:22, 03 мая 2017 Культовая певица Ольга Кормухина выступит во Владивостоке и Находке

Вместе с новыми песнями прозвучат и любимые золотые хиты

В четверг Приморье окутает туман
18:04, 03 мая 2017 В четверг Приморье окутает туман

Осадков не ожидается

Во Владивостоке произошло более 460 аварий за неделю
17:51, 03 мая 2017 Во Владивостоке произошло более 460 аварий за неделю

В 10 ДТП пострадали 11 человек

Зачем нужно спать и чем женский мозг отличается от мужского, попытаются понять во Владивостоке
17:40, 03 мая 2017 Зачем нужно спать и чем женский мозг отличается от мужского, попытаются понять во Владивостоке

Вход свободный