​Во Владивостоке закрыто дело о банкротстве ФК «Луч-Энергия»

В связи с выплатой долга на почти 1,5 миллиона рублей

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке закрыто дело о банкротстве футбольного клуба "Луч-Энергия", сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на базу данных Арбитражного суда Приморского края. Как сообщает ИА PrimaMedia, истец отозвал заявление в судебном заседании 3 мая. Причина - оплата клубом долга перед агентом.

Необходимо отметить, что истец по делу - Дмитрий Кигинько, который предоставлял клубу услуги по поиску и привлечению игроков. Клуб услугу получил (в его состав перешли два спортсмена), а вот агенту задолжал - более 1,4 миллиона рублей. В итоге долг был выплачен в полном объеме,