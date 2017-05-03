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Общество

Во Владивостоке определили самые популярные и успешные СМИ

Премия вручается уже 15-й раз
Фото: Глеб Ильинский, «Приморская газета» Фото: Глеб Ильинский, «Приморская газета»
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялась юбилейная 15-ая премия проекта «Торговая марка года-2016. Дальний Восток». 28 апреля 2017 года в отеле «Azimut. Владивосток» участники получили заслуженные награды. В конкурсе принимали участие различные компании Владивостока и Дальнего Востока. Также, в рамках «Торговой марки года» были определены и самые популярные СМИ, «трофеи» распределились следующим образом:

Золотой приз

номинация «За активное продвижение здорового образа жизни»

торговая марка «Vladnews.ru»

правообладатель: АО «Владивосток - Новости»

категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»

регион: Дальний Восток

Золотой приз

номинация «Популярный бренд»

торговая марка радио «ВиБиСи»

правообладатель: ООО «Ви-Би-Си»

категория «СМИ»

регион: Приморский край

Золотой приз

номинация Популярность торговой марки «Народная марка»

торговая марка газета «ВЛАДИВОСТОК»

правообладатель: АО «Владивосток - Новости»

категория «СМИ»

регион: Приморский край

Золотой приз

номинация «Сила бренда»

торговая марка радио «Лемма»

правообладатель: ООО «Лемма»

категория «СМИ»

регион: Приморский край

Золотой приз

номинация «Популярный бренд»

торговая марка ИА «Приморье 24»

правообладатель: ООО Издательский дом «Бизнес - кейс»

категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»

регион: Приморский край

Серебряный приз

номинация «Сила бренда»

торговая марка радио «ВиБиСи»

правообладатель: ООО «Ви-Би-Си»

категория «СМИ»

регион: Приморский край

Бронзовый приз

номинация «Сила бренда»

торговая марка газета «ВЛАДИВОСТОК»

правообладатель: АО «Владивосток - Новости»

категория «СМИ»

регион: Приморский край

Конкурс проводится с целью выявления наиболее успешных маркетинговых стратегий при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей.

Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, предоставляющая победителям юридическоеправо использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещения знака на товаре и упаковке.

Знак «Торговая марка года» на упаковке товара и сайте компании – знак качества для потребителя Ваших товаров и услуг, а диплом и кубок в офисе – знак высокого бизнес-уровня компании для сотрудников, которые в ней работают.

Приглашаем представителей торговых марок к регистрации в новом 2017 году на сайте www.branddv.ru!

Автор фоторепортажа: Глеб Ильинский, «Приморская газета»

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