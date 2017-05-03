Во Владивостоке определили самые популярные и успешные СМИ

Во Владивостоке состоялась юбилейная 15-ая премия проекта «Торговая марка года-2016. Дальний Восток». 28 апреля 2017 года в отеле «Azimut. Владивосток» участники получили заслуженные награды. В конкурсе принимали участие различные компании Владивостока и Дальнего Востока. Также, в рамках «Торговой марки года» были определены и самые популярные СМИ, «трофеи» распределились следующим образом:
Золотой приз
номинация «За активное продвижение здорового образа жизни»
торговая марка «Vladnews.ru»
правообладатель: АО «Владивосток - Новости»
категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»
регион: Дальний Восток
Золотой приз
номинация «Популярный бренд»
торговая марка радио «ВиБиСи»
правообладатель: ООО «Ви-Би-Си»
категория «СМИ»
регион: Приморский край
Золотой приз
номинация Популярность торговой марки «Народная марка»
торговая марка газета «ВЛАДИВОСТОК»
правообладатель: АО «Владивосток - Новости»
категория «СМИ»
регион: Приморский край
Золотой приз
номинация «Сила бренда»
торговая марка радио «Лемма»
правообладатель: ООО «Лемма»
категория «СМИ»
регион: Приморский край
Золотой приз
номинация «Популярный бренд»
торговая марка ИА «Приморье 24»
правообладатель: ООО Издательский дом «Бизнес - кейс»
категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»
регион: Приморский край
Серебряный приз
номинация «Сила бренда»
торговая марка радио «ВиБиСи»
правообладатель: ООО «Ви-Би-Си»
категория «СМИ»
регион: Приморский край
Бронзовый приз
номинация «Сила бренда»
торговая марка газета «ВЛАДИВОСТОК»
правообладатель: АО «Владивосток - Новости»
категория «СМИ»
регион: Приморский край
Конкурс проводится с целью выявления наиболее успешных маркетинговых стратегий при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей.
Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, предоставляющая победителям юридическоеправо использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещения знака на товаре и упаковке.
Знак «Торговая марка года» на упаковке товара и сайте компании – знак качества для потребителя Ваших товаров и услуг, а диплом и кубок в офисе – знак высокого бизнес-уровня компании для сотрудников, которые в ней работают.
Приглашаем представителей торговых марок к регистрации в новом 2017 году на сайте www.branddv.ru!