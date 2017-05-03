ГИБДД Приморья информирует об изменении графика работы на майские праздники

В период майских праздников в подразделениях МЭО, МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться в соответствии с графиком приведенным ниже:
Рабочие дни:
4 мая (четверг)
5 мая (пятница)
6 мая (суббота)
с 08:00-17:00, перерыв на обед с 12.00-13.00
Выходные дни:
7 мая (воскресенье)
8 мая (понедельник)
9 мая (вторник)
Осмотр транспортных средств осуществляется на смотровой площадке с 07.45 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.