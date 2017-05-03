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Красота и Здоровье

Курение вызывает аутоиммунные заболевания, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: rabtabaka.ru Фото: rabtabaka.ru
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Датские ученые в ходе исследования выяснили, что курение снижает уровни связанных со слизистой оболочкой инвариантных T-клеток (MAIT), принимающих участие в аутоиммунных заболеваниях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на EurekAlert!

В ходе исследования специалисты изучили циркулирующие иммунные клетки из когорт здоровых добровольцев и пациентов с рассеянным склерозом. Ученые пытались найти различия у курящих после их сравнения с некурящими и узнали, что частоты некоторых типов клеток оказались изменены.

Результаты оказались ярко выражены как у здоровых граждан, так и у людей, у которых имелся рассеянный склероз. Задействовав два разных метода, ученые узнали, что Т-клетки курильщиков не активизировали защиту, когда сталкивались с чужеродными телами, а также самоантигенами.

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