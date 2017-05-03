ГУФСИН: СИЗО Владивостока при пожаре соседнего дома не пострадало

В ведомстве поблагодарили всех, кто переживал о судьбе следственного изолятора №1

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

СИЗО №1 города Владивостока при пожаре соседнего дома не пострадало. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГУФСИН Приморья.

- СИЗО при пожаре не пострадало, - отметил собеседник агентства. - Во время пожара в жилом доме по Партизанскому проспекту в наружной стене здания образовалась дыра - как раз со стороны СИЗО. Но само СИЗО повреждений не получило.

В ведомстве поблагодарили всех, кто переживал о судьбе следственного изолятора №1 в приморской столице. Необходимо отметить, что в здании следственного изолятора сейчас содержатся многие известные в Приморье люди: начальник Госавтонадзора края генерал Юрий Губарев, строивший Приморский океанариум экс-глава Дирекции по строительству в ДФО Андрей Поплавский, бывший вице-губернатор Приморья Олег Ежов, политтехнолог губернатора региона Илья Митькин-Спокойнов и многие другие.