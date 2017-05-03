Центр Владивостока снова перекроют

Репетиция парада, посвященного 72-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, с 21:00 до 00:00, центр Владивостока частично перекроют, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья. Репетиция Военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, будет проходить по следующим улицам:

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

Госавтоинспекция Владивостока предлагает использовать альтернативные пути объезда по улицам: Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая,Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого.