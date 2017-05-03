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В четверг Приморье окутает туман

Осадков не ожидается
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Сегодня температура воздуха в Приморье прогрелась от +22 °C до +29 °C. Ночью температурный фон в основном был выше нуля, +1…+10 °C, и только на северо-востоке и в восточных районах отмечались заморозки до −2 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой Примпогоду.

Во Владивостоке в разных районах столбики термометров днем поднимались до +13…+18 °C, в пригороде до +20 °C. Ночной минимум температуры был около +8 °C.

Сегодня, 3 мая, в Приморье сохраняется жаркая погода, температурный фон останется на уровне вчерашнего дня. Погодные условия южного побережья формирует гребень охотоморского антициклона, поэтому здесь значительно холоднее, +10…+16 °C. На восточном побережье с утра наблюдался северо-западный ветер, поступал теплый континентальный воздух, столбики термометров поднялись до +19…+26 °C. В середине дня ветер переменился на восточный, юго-восточный, и температура воздуха резко понизилась на 10 градусов. Дожди в крае сегодня маловероятны.

Во Владивосток облачно, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +10…+13 °C, в пригороде до +17 °C.

Завтра Приморье окажется в теплом секторе циклона, осадков не ожидается. Ночь будет теплее, чем предыдущая, +7…+14 °C, на северо-востоке от +5 °C до −1 °C. Днем на побережье +13…+18 °C, дальше от моря — теплее, +19…+28 °C.

Во Владивостоке облачно, ночью и утром местами туман. Ветер свежий. Минимальная температура воздуха +7…+9 °C, во второй половине дня температура воздуха повысится до +12…+14 °C.

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