Полиция проводит проверку по факту гибели тракториста в Приморье

Водитель не имел права управления данным видом транспорта

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть МОМВД России «Большекаменский». Инцидент произошел в селе Петровка, городской округ Большого Камня. 32-летний водитель трактора SHIBAURA без регистрационных знаков, управляя трактором, двигался по травянистой местности, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате мужчина погиб на месте от полученных травм.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что водитель не имел права управления данным видом транспорта, однако водительское удостоверение категории «В,С» у погибшего имелось, но он был лишен права управления транспортом в 2015 году за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По факту происшествия проводится проверка.