Несовершеннолетний мопедист пострадал во Владивостоке

Подросток не "вписался" в поворот

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

17-летний мопедист пострадал во Владивостоке: он не "вписался" в поворот во время маневра в районе дома №165 по Океанскому проспекту.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, ДТП произошло в 04:30. Несовершеннолетний направлялся со стороны Военного шоссе в сторону улицы Мельниковской. При повороте налево (решил развернуться) водитель Honda Dio не справился с управлением, и ТС опрокинулось. Юноша получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и множественные ссадины головы и руки.

Детали ДТП выясняются.

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