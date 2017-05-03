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Несовершеннолетний мопедист пострадал во Владивостоке

Подросток не "вписался" в поворот
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

17-летний мопедист пострадал во Владивостоке: он не "вписался" в поворот во время маневра в районе дома №165 по Океанскому проспекту. 

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, ДТП произошло в 04:30. Несовершеннолетний направлялся со стороны Военного шоссе в сторону улицы Мельниковской. При повороте налево (решил развернуться) водитель Honda Dio не справился с управлением, и ТС опрокинулось. Юноша получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и множественные ссадины головы и руки.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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