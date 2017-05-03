Жительница Уссурийска прописала у себя в однокомнатной квартире более 20 иностранцев

Уголовное дело передано в суд

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

54-летняя жительница Уссурийска обвиняется в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания в жилом помещении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что обвиняемая с ноября 2016 по февраль 2017 года осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания 23 иностранных граждан, прибывших из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана в своей однокомнатной квартире на Владивостокском шоссе.

Граждане по месту регистрации не проживают, а пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время дело передано в суд для дальнейшего разбирательства. Злоумышленнице грозит лишение свободы до трех лет.