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Владивостокская пенсионерка попала под колеса авто, выходя из подъезда

84-летняя женщина госпитализирована с тяжелым переломом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 51-летний водитель седана Renault Fluence сбил во дворе жилого дома по Хабаровской,34 пожилую женщину 1933 года рождения, которая получила закрытый перелом шейки бедра правой ноги (женщина госпитализирована). Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, автомобиль сдавал задним ходом и наехал на выходившую из подъезда старушку. Наезд произошел накануне, 2 мая, около 18:15.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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