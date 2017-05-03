Приложения для смартфонов приводят к беременности, - ученые

Программы не могут отслеживать индивидуальности каждого организма

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Американские ученые выяснили, что приложения для смартфонов, отслеживающих менструальный цикл женщин, не являются эффективными и могут стать причиной нежелательной беременности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ToDay News Ufa.

Специалисты провели исследование, в ходе которого рассмотрели 2000 приложений, которые отслеживают женские циклы. В эксперименте принимали участие 687 женщин, пользующиеся различными приложениями. По словам девушек, приложения не всегда точно угадывают женские циклы.

Ученые рассказали, что данные приложения рассчитаны на женщин, имеющих точные регулярные циклы, которые есть не у всех женщин. По словам специалистов, разница в три дня считается нормальной. Также имеются другие факторы, способные повлиять на женские циклы.

Специалисты отмечают, что приложения могут быть полезными, но полагаться на них при нежелании забеременеть не стоит.