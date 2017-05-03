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ГАИ: Владивостокский байкер и его пассажир в ДТП сильно не пострадали

Подробности аварии на Липовой
Фото: ОТВ Фото: ОТВ
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Участники ДТП с участием мотоцикла во Владивостоке сильно не пострадали, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Напомним, авария произошла около 18:00 в районе дома №7 по улице Липовая.

Установлено, что 40-летний водитель микрогрузовика Mitsubishi Canter во время движения со стороны Окатовой в сторону Суханова при повороте налево не занял крайнего положения и столкнулся с мотоциклом Honda CB 750, ехавшим в попутном направлении. 

26-летний мотоциклист и его 23-летний пассажир получили сотрясения, оба направлены на амбулаторное лечение.

Детали ДТП устанавливают специалисты.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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