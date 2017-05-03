Во Владивостоке произошло более 460 аварий за неделю

В 10 ДТП пострадали 11 человек

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за минувшую неделю произошла 461 авария, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Зарегистрировано 283 ДТП с материальным ущербом. Участники 62 столкновений ТС обошлись составлением европротоколов. В 10 ДТП пострадали 11 человек.

Зарегистрировано 2 113 нарушений ПДД. Так, в отношении водителей в приморской столице составлено 188 протоколов по фактам не предоставления преимущества пешеходам, 127 - из-за не пристегнутых ремнями безопасности и специальными удерживающими устройствами несовершеннолетних, 65 - по тонировке, а также 344 - по нарушению правил парковки.

Инспекторы ДПС остановили 103 пьяных автолюбителей, 104 превысивших скорость и 43 выехавших на "встречку". На штраф-стоянку доставлено 374 авто. Составлен 31 протокол по статье 20.25 КоАП РФ.

Пешеходы нарушили ПДД 333 раза, водители автобусов - 35 и такси - 89 раз.

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