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Подведены итоги конкурса чтецов «Спасибо за победу»

6 мая состоится финал конкурса
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

В преддверии праздника Победы газета «Владивосток» и РИА VladNews провели кастинг чтецов среди детей в возрасте от 5 до 17 лет.

28 и 29 апреля в редакции газеты «Владивосток» прошел кастинг конкурса чтецов «Спасибо за победу». Целых два дня юные дарования читали стихотворения на животрепещущую тему, тему войны. Более 60 ребят приняли участие в кастинге! Чтецы буквально проживали каждую строчку из стихотворения! Чувства, которые в тот момент испытывали слушатели невозможно передать словами, слезы невольно скатывались по щекам! Приятно осознавать, что дети помнят и гордятся этой Великой победой!

В кастинге участвовали ребята от мало до велика. Всего было 4 возрастных категории: 5-6 лет, 7-10, 11-13 и 14-17. Компетентное жюри, в лице журналистов газеты «Владивосток» и РИА VladNews, а также преподавателей по сценической речи, оценивало участников по различным критериям. Оригинальность выступления, безошибочное чтение, темп речи, качество исполнения и выбор репертуара - все это и влияло на итоговую оценку участников. Можно сказать, что все ребята проявили себя достойно и с особым трепетом отнеслись к данному конкурсу!

Газета «Владивосток» и РИА VladNews благодарят всех участников! И с радостью поздравляют финалистов конкурса! Уже 6 мая, в 12:00, в библиотеке имени Горького (ул.Некрасовская, 59а) состоится финал конкурса, на котором прозвучат лучшие произведения. В этот же день газета «Владивосток» и РИА VladNews наградят участников.

Список финалистов патриотического конкурса чтецов «Спасибо за победу»:

Агафонов Артем

Божок Валерия

Гуз Лилиана

Дрюма Виктория

Екоряшин Алексей

Зернова Софья

Зимбицкая Алина

Ларина Любовь

Рожкова Юлия

Симон Вячеслав

Скорикова Кристина

Соломай Иван

Ширяева Софья

Победитель в номинации «Народное голосование» определится ровно в полночь с 5 на 6 мая.

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