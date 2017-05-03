Подведены итоги конкурса чтецов «Спасибо за победу»

В преддверии праздника Победы газета «Владивосток» и РИА VladNews провели кастинг чтецов среди детей в возрасте от 5 до 17 лет.
28 и 29 апреля в редакции газеты «Владивосток» прошел кастинг конкурса чтецов «Спасибо за победу». Целых два дня юные дарования читали стихотворения на животрепещущую тему, тему войны. Более 60 ребят приняли участие в кастинге! Чтецы буквально проживали каждую строчку из стихотворения! Чувства, которые в тот момент испытывали слушатели невозможно передать словами, слезы невольно скатывались по щекам! Приятно осознавать, что дети помнят и гордятся этой Великой победой!
В кастинге участвовали ребята от мало до велика. Всего было 4 возрастных категории: 5-6 лет, 7-10, 11-13 и 14-17. Компетентное жюри, в лице журналистов газеты «Владивосток» и РИА VladNews, а также преподавателей по сценической речи, оценивало участников по различным критериям. Оригинальность выступления, безошибочное чтение, темп речи, качество исполнения и выбор репертуара - все это и влияло на итоговую оценку участников. Можно сказать, что все ребята проявили себя достойно и с особым трепетом отнеслись к данному конкурсу!
Газета «Владивосток» и РИА VladNews благодарят всех участников! И с радостью поздравляют финалистов конкурса! Уже 6 мая, в 12:00, в библиотеке имени Горького (ул.Некрасовская, 59а) состоится финал конкурса, на котором прозвучат лучшие произведения. В этот же день газета «Владивосток» и РИА VladNews наградят участников.
Список финалистов патриотического конкурса чтецов «Спасибо за победу»:
Агафонов Артем
Божок Валерия
Гуз Лилиана
Дрюма Виктория
Екоряшин Алексей
Зернова Софья
Зимбицкая Алина
Ларина Любовь
Рожкова Юлия
Симон Вячеслав
Скорикова Кристина
Соломай Иван
Ширяева Софья
Победитель в номинации «Народное голосование» определится ровно в полночь с 5 на 6 мая.