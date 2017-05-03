Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека

Во вторник в приморской столице произошло 70 аварий

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке во вторник произошло 70 аварий; зарегистрировано 42 ДТП с материальным ущербом, составлено 9 европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В 3 ДТП пострадали 4 человека.

Всего ГАИ приморской столицы зарегистрировала 292 нарушения ПДД. Среди самых распространенных - переход дороги в неположенном месте (33), не предоставление автомобилистами преимущества пешеходам (63) и перевозка детей без специальных удерживающих устройств (2). Также актуальными нарушениями оказались вождение "под шофе" (12) и поездка на авто с тонированными не по ГОСТу стеклами (10). В отношении злостных неплательщиков административных штрафов составлен 1 протокол.

Инспекторы ДПС остановили 12 любителей "погонять" по Владивостоку. Составлено 56 протоколов по фактам нарушения правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 67 транспортных средств.

ПДД нарушили 11 водителей автобусов и 14 таксистов.