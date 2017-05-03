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Общество

Экс-руководитель Приморского театра и балета нарушил подписку о невыезде

Антон Лубченко путешествует по России
Фото: Татьяна Меель/АИФ Фото: Татьяна Меель/АИФ
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Экс-руководитель Антон Лубченко продолжает путешествовать по России, несмотря на то, что находится под подпиской о невыезде, сообщает РИА VladNews.

Как стало известно, Антону Лубченко удалось покинуть Владивосток, благодаря чему он оказался в Москве на премьере фильма «Три дня до весны», а после отправился в Санкт-Петербург.

О своем передвижении по России экс-худрук сообщает в своей соуиальной сети.

Напомним, Антон Лубченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Лубченко с декабря 2014 года по апрель 2015 года являлся руководителем Приморского театра оперы и балета и заключал фиктивные контракты, в том числе на оказание услуги по поставке светового оборудования. Также, на средства учреждения культуры под видом командировочных расходов он приобретал авиабилеты «бизнес-класса» для осуществления поездок в личных целях.

Таким образом, был причинен ущерб в сумме 2,5 млн рублей. В ходе следствия Лубченко добровольно возместил ущерб на сумму 686 тыс. рублей.

В апреле уголовное дело было передано в суд, в настоящее время экс-руководитель Приморского театра и балета находится под подпиской о невыезде.

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