Испанцы создали мороженое из пива

Десерт имеет послевкусие

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Испанские кулинары создали пивное мороженое Enigma Origen, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Испания по-русски».

Новый вид мороженого создали представители одной из пивоваренной компании и представители мороженого.

Стоит отметить, что необычный десерт создан исключительно из натурального сырья без добавления каких-либо ароматизаторов и консервантов. Мороженое ярко янтарного цвета обладает привкусом шоколада, кофе и карамели, который характерен для сортов крафтового пива. Уточняется, что десерт имеет послевкусие хмеля и солода.

В дальнейшем пивное мороженое можно будет заказать в некоторых ресторанах высокой кухни Испании.