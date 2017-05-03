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Общество

Зачем нужно спать и чем женский мозг отличается от мужского, попытаются понять во Владивостоке

Вход свободный
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

«Мозг мужчины и мозг женщины: есть ли отличия?», «Зачем нужно спать?» - это темы лекций, которые состоятся в пятницу, 5 мая, и в субботу, 6 мая, в муниципальной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55). Лекции прочтёт журналист, лауреат премии «Просветитель» Ася Казанцева.

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5 мая лекция «Мозг мужчины и мозг женщины: есть ли отличия?» стартует в 19 часов. Горожане узнают, чем обусловлены отличия в поведении мужчин и женщин, существуют ли эти отличия в принципе или это миф, опережают ли женщины мужчин по своим вербальным способностям, существует ли в объективной реальности «неспособность женщин к математике» и почему турецкие педагоги сталкиваются с этой проблемой чаще, чем ирландские и многое другое.

Лекция «Зачем нужно спать?» пройдёт в субботу, 6 мая, в 18 часов.

«С точки зрения эволюции потребность всех млекопитающих во сне выглядит довольно странно - ведь сон резко повышает вероятность быть съеденным. Тем не менее, животные идут на этот риск - а значит, сон дает им что-то такое, от чего невозможно отказаться. Сон важен для обучения и памяти, но в последнее время появляются экспериментальные подтверждения для новых гипотез, предполагающих, что в еще большей степени сон нужен для того, чтобы поддерживать в мозге порядок - в прямом, молекулярном смысле слова, - отметили в МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система". – Об этом и многом другом в ходе лекции расскажет Ася Казанцева всем желающем».

Администрация Владивостока приглашает на лекции всех желающих. Вход свободный.

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