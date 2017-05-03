Приморцы травятся лже-черемшой

Как отличить чемерицу и черемшу - фото

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Приморцы травятся по незнанию ядовитой травой от вшей - чемерицей, - путая ее с диким медвежьим луком - черемшой: похожи не просто названия, а листья растений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона.

Необходимо отметить, что дикоросы уже начали продавать на улицах, розничных рынках, торговых базах. Проблема в том, что горожане плохо различают черемшу и чемерицу - и не видят, с какого растения собраны листья.

Между тем, чемерица включена в «Перечень растений и продуктов их переработки, содержащих психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые растения». Симптомы отравления этим растением очень неприятны, а последствия могут быть губительными и для животного, и для человека.

Фото: Черемша

Фото: Чемерица